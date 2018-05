Tweede editie 'Fiets en Ontdek' 16 mei 2018

Sint-Laureins organiseert op Pinkstermaandag 21 mei de tweede editie van 'Fiets en Ontdek'. Het wordt een combinatie van een fietstocht, waarbij je langs de leukste logies van het dorp fietst. Op heel wat adresjes krijg je lekkere streekproducten aangeboden. De tocht van 25 kilometer start in het Godshuis. Vertrekken kan tussen 10 en 14 uur en is gratis. Inschrijven via kathleen.seynhaeve@sint-laureins.be. Info: www.sint-laureins.be/toerisme. (JSA)