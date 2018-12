Tuinman (24) verpletterd door zijn eigen aanhangwagen Wouter Spillebeen

07 december 2018

22u16 1 Sint-Laureins Een 24-jarige man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een tragisch ongeval op de oprit voor zijn huis in de Sint-Margrietestraat in Sint-Margriete. Hij werd verpletterd door zijn eigen aanhangwagen. Alle hulp kwam te laat.

Rond 19.30 uur hoorden de buren van de 24-jarige man een schreeuw. “Eerst hadden we niet door dat er iets aan de hand was, we dachten dat we gewoon kinderen hoorden spelen”, vertelt een buurvrouw. “Maar toen andere buren met de auto wilden vertrekken, zagen ze de bewoner liggen onder zijn aanhangwagen.”

De buren schoten meteen in actie en verwittigden de hulpdiensten. Met een heftruck van een nabij bedrijf heften ze de aanhangwagen op zodat de reanimatie kon beginnen. “Ik heb gelopen als een zot om een zaklamp en een paraplu te halen en om de reanimatie te helpen, maar het heeft allemaal niet mogen baten”, zegt de buurvrouw diep onder de indruk van de gebeurtenissen. De jongeman kwam ter plaatse om het leven.

Tragisch ongeluk

“Hij woonde hier nog maar sinds begin november”, weten de buren. “Hij was tuinman en had veel klanten in Nederland. Daarom was hij dichter bij de grens komen wonen.” De jongeman woonde alleen met een hond in het huis. Het dier werd opgevangen door de buren.

Hoe het incident kon gebeuren, roept nog veel vragen op. Vermoedelijk was het slachtoffer aan de onderkant van zijn aanhangwagen aan het werken toen die het om onduidelijke oorzaak begaf en op hem viel. Het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte gesteld van het incident en zal een onderzoek voeren naar hoe het kon gebeuren. “Op dit moment wijst alles op een tragisch ongeluk”, aldus het parket, dat verder niet meer informatie kan verschaffen.