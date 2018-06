Sylvie Bruyninckx op lijst Samen 20 juni 2018

02u34 0

Sylvie De Schepper-Bruyninckx staat op 14 oktober op de lijst van Samen in Sint-Laureins. Ze maakt een origineel debuut en bedeelde in alle bussen van Sint-Laureins een zakje zaadjes om vergeet-mij-nietjes te planten. "Ik heb samen met mijn man een bedrijf in tuinaanleg en -onderhoud", legt Sylvie uit. "Daarom wilde ik mijn dorpsgenoten op een originele manier een deugddoende vakantie toewensen en hen op een leuke manier aan mijn kandidatuur herinneren."





Sylvie Bruyninckx is gehuwd met Steven De Schepper en heeft drie zonen Jens, Niels en Joren. Met de gemeenteraadsverkiezingen maakt ze haar politiek debuut. Wie welke plaats krijgt op de lijst, wordt later nog bekendgemaakt. (JSA)