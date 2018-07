Survivalkamp doet jongeren tablet vergeten 31 juli 2018

02u38 0

Het survivalkamp van Survivalrun Meetjesland in Sint-Laureins is gisteren begonnen en viert een jubileum voor de twintigste verjaardag.





Carlos Bonamie en zijn team loodsen deze week 55 jongens en meisjes door heel wat avontuurlijke opdrachten. De jongeren laten deze week de tablet eens links liggen en kunnen zich gezond uitleven in een sessie kajak, mountainbike, survival, brugklimmen, boogschieten of vlotvaren. Donderdag blijven de deelnemers overnachten.





Marvin De Roo (30) was er twintig jaar geleden als klein jongetje bij op het eerste kamp, en werkt deze week mee als begeleider. "Mijn zoon Slevin (9) neemt nu deel aan het kamp, net als ik op zijn leeftijd. De cirkel is rond", zegt een trotse papa. (JSA)