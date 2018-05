Stemmenkanon maakt comeback HUGO COENE KEERT VIER MAANDEN NA AFSCHEID TERUG NAAR POLITIEK JOERI SEYMORTIER

08 mei 2018

02u46 0 Sint-Laureins Vier maanden na de aankondiging van zijn politiek afscheid, verlegt oud-militair, schepen en schaduwburgemeester Hugo Coene (66) het geweer van schouder. Om de ploeg van Samen in oktober te versterken, zal Coene nu toch op de lijst staan.

Hugo Coene doet een 'Nicole en Hugotje', en pakt enkele maanden na zijn aangekondigd afscheid al uit met een comeback. Zijn politieke familie 'Samen' regeert momenteel in Sint-Laureins, in coalitie met N-VA. De twee partijen kregen in 2012 CD&V op de oppositiebanken. Volgend jaar wil Samen verder besturen en dus zal elke stem tellen. Niemand wil het luidop zeggen, maar het liefst zou Samen dat zelfs doen zonder N-VA en dus met een absolute meerderheid. En dan zullen de 868 voorkeurstemmen van Hugo Coene broodnodig zijn.





Sterkhouder

"Enkele weken na zijn aankondiging heb ik Hugo Coene persoonlijk gevraagd om zich toch opnieuw kandidaat te stellen voor Samen", geeft burgemeester Franki Van de Moere toe. "Ik zou het mezelf niet hebben vergeven als ik het niet probeerde hem te overhalen. Ja, we hebben Hugo Coene echt nodig. Zowel voor de gemeente als voor onze partij. Bovendien wil ik met de sterkste Samen-ploeg klaarstaan. Dat is de ploeg waarmee we de afgelopen jaren goed werk geleverd hebben. Hugo was hierin zeker een sterkhouder. Na enkele goede gesprekken heb ik Hugo kunnen overhalen. Ik ben echt gelukkig dat ik kan aankondigen dat schepen Hugo Coene terug kandidaat is op onze lijst van Samen."





Hugo Coene zou niet meer deelnemen aan de verkiezingen, vooral omdat hij ontgoocheld was in de werking van de politiek. "Meteen na die aankondiging kreeg ik een massa reacties van inwoners die het jammer vonden dat ik zou stoppen met politiek", reageert Coene. "De periode rond Nieuwjaar was voor mij zeer emotioneel, onder andere door het overlijden van mijn schoonvader. Achteraf gezien was dat een te emotionele periode om dan zo'n beslissingen te nemen. Ik heb inderdaad een paar goede gesprekken gehad met onze burgemeester. We hebben goed gepraat over de werking van de gemeente, waar we naartoe willen en welke uitdagingen we willen aangaan. En in een dorp als Sint-Laureins zijn er uitdagingen genoeg. Het voornaamste is nu dat ik terug kandidaat ben. Met de hele groep van Samen zullen we er volop voor gaan, in aanloop naar de komende verkiezingen. We willen verder werken voor de gemeente. Of ik effectief ook ga zetelen wanneer ik verkozen word? Als de kiezer mij een mandaat geeft, dan zal ik mij met dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme verder inzetten voor Samen en voor de inwoners van onze mooie gemeente", zegt Coene nog.