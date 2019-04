Steevenement wil meer leven in dorp Watervliet: eerste activiteit op paasmaandag Joeri Seymortier

17 april 2019

09u33 0 Sint-Laureins Het dorp Watervliet bij Sint-Laureins heeft er met Steevenement een nieuwe vereniging bij. Vijf keer per jaar willen ze iets organiseren in het dorp.

Op paasmaandag 22 april is er vanaf 14 uur van alles te beleven op het Stee. De kinderen kunnen paaseieren zoeken, er is een optreden van Luiz en Pieter, en er is ook het Watervliets Kampioenschap eierwerpen. Er zijn kraampjes met drankjes en tapas, zodat het voor het hele gezin een gezellige middag kan worden. “Steevenement is ontstaan uit het brein van enkele Watervlietenaren die dit dorp nog meer willen laten bloeien”, zeggen de organisatoren. “Het Stee is een prachtig kader, en kan voor nog meer activiteiten gebruikt worden. We willen de plaatselijke horeca, de middenstand en de bevolking hierbij zoveel mogelijk betrekken. Op termijn hopen we een vijftal gevarieerde evenementen per jaar te organiseren. Als nieuwe vereniging hebben we nog geen geld, en is organiseren dus wat moeilijk. Maar we hopen op veel steun. We willen Watervliet nog meer op de kaart zetten zodat iedereen die er woont, werkt en leeft, er plezier aan beleeft. Met dit evenement op paasmaandag hopen we dat zowel jong als oud een aangename namiddag beleeft.”

Inschrijven voor het eiergooien kan vooraf via steevenement@gmail.com.