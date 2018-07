Sportzaal krijgt opknapbeurt 17 juli 2018

02u27 0

De sportzaal van Sint-Laureins wordt deze zomer grondig gerenoveerd. Het nieuwe dak kost 244.000 euro.





De sportzaal werd in 1992 gebouwd en is na meer dan 25 jaar aan vernieuwing toe. "Er zijn regelmatig defecten aan de chauffageketel en het verbruik is te hoog", zegt schepen van Financiën Hugo Coene (Samen Anders). "Het dak lekt op bepaalde plaatsen en de isolatie is ver onder de norm. De sportzaal wordt zowel door de scholen als de sportclubs veel gebruikt, en moet up-to-date te zijn. Het nieuwe dak is het grootste werk. De verlichting wordt vervangen en er komen nieuwe douches en sanitair. Vanaf deze week kan de sportzaal weer gebruikt worden. In september is de eerste fase volledig afgerond." (JSA)