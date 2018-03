Sportprijzen in nieuw jasje 14 maart 2018

De gemeentelijke sportraad van Sint-Laureins steekt de organisatie van de jaarlijkse 'sportprijzen' nog maar eens in een nieuw kleedje.





In 2014 werd er al voor gekozen om af te stappen van de traditionele kampioenenhulde, en werd de Straffe Sentse Sportprestatie in het leven geroepen. Maar ook daarvoor wordt het steeds moeilijker om kandidaten te vinden. Vorig jaar was er zelfs geen organisatie en dat veroorzaakte heel wat ongenoegen.





Dit jaar wordt de organisatie 'Straffe Sentse Sporters in de kijker 2016-2017'. "We hebben onze clubs laten nadenken over figuren die hun sport hier in ons dorp groot maakten", zegt voorzitter Véronique Norga. "We zoeken mensen die hun club op de kaart zetten, en die toonaangevend zijn voor hun sporttak. We gaan nu de 'Prijs voor Sportverdienste' uitreiken, maar zullen ook prijzen geven aan alle genomineerden, ongeacht hun prestatie. Er komt ook een publieksprijs."





Het hele concept verhuist ook van zaterdagavond naar zondagmorgen, dit jaar op 25 maart. Het wordt een ochtendshow gevolgd door een receptie. (JSA)