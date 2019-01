Sint-Laureins wil eigen busdienst in dorp Joeri Seymortier

30 januari 2019

17u29 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil meer mensen op de bus krijgen en werkt een project uit om zelf busvervoer te organiseren tussen de vijf dorpskernen.

Het aanbod van De Lijn is in Sint-Laureins te beperkt, en dus wil de gemeente zelf voor busvervoer zorgen binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Franki Van de Moere (Samen) lanceerde het idee woensdag tijdens de Burgemeestersmarathon op Radio 2 Oost-Vlaanderen. “We willen dat onze verschillende dorpskernen beter met elkaar verbonden worden”, zegt burgemeester Van de Moere. “Er rijden te weinig bussen in Sint-Laureins. We hebben een busje om mensen naar het dagcentrum van ons rusthuis te brengen. Dat busje zouden we ook willen inzetten voor busvervoer binnen onze eigen gemeentegrenzen. We kunnen de inwoners van Sint-Laureins zo ook vanuit alle hoeken van ons dorp naar een centraal punt brengen, waar ze eventueel wel vlot kunnen overstappen op een bus van De Lijn of op een ander vervoersmiddel.”