Sint-Laureins is donkerste plaatsje van Meetjesland: op 9 maart ‘sterrenwandeling’ Joeri Seymortier

02 maart 2019

11u01 0 Sint-Laureins Sint-Laureins is een van de donkerste plaatsen van het Meetjesland, en organiseert daarom op zaterdag 9 maart een ‘sterrenwandeling’.

De organisatie is samen met sterrenwacht Polderster uit Assenede. “Eén van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar het ’s nachts volgens de lichthinderkaart nog echt donker is, is in de rechthoek Sint-Margriete, Watervliet, Sint-Laureins en Bentille”, zegt schepen Claudine Bonamie. “Door de zeldzaamheid van een dergelijk nachtgebied in Vlaanderen, biedt dit een unieke kans voor onze gemeente om dit uit te spelen voor een sterrenwandeling.”

Start om 19 uur aan de Roste Muis. Om 21 uur kan je genieten van een maaltijd. Kaarten: 25 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen. Inschrijven: dienstvrijetijd@sint-laureins.be.