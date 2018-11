SenteMusic toe aan tweede editie Joeri Seymortier

06 november 2018

13u39 1 Sint-Laureins Sint-Laureins maakt zich op voor de tweede editie van SenteMusic, op zaterdag 10 november.

De concerten vinden plaats in de feestzaal De Keyzer, Dorpsstraat 112 in Sint-Laureins. “Vorig jaar hadden we één groep en nu groeien we door naar twee groepen”, zegt mede-organisator Jan Roets. “We willen hier echt een traditie van maken en elk jaar groeien. Vorig jaar hadden we een mooie start met 300 bezoekers. De deuren gaan open om 20.45 uur en om 21 uur speelt Tante Carla, met onder andere Karen Fabry uit ons dorp. Om 22.45 uur speelt The Damnettes en afsluiten gebeurt door dj Erik.”

Kaarten kosten 5 euro. Info op de Facebookpagina ‘SenteMusic’.