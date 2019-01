Sente wil senioren op internet krijgen Joeri Seymortier

25 januari 2019

12u07 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil de senioren van het dorp vertrouwd maken met het internet en hen zo meenemen op de digitale trein.

Schepen Tom Lacres (Samen Anders) heeft de portefeuille van het seniorenbeleid, en dat wordt meer dan het sturen van het woonzorgcentrum. “Ik wil er een aandachtspunt van maken om senioren meer online te leren werken, en sociale media te ontdekken”, zegt schepen Tom Lacres. “Sint-Laureins is een landelijke gemeente, dus we moeten beseffen dat er hier in de toekomst steeds meer diensten kunnen sluiten. Ook senioren zullen dus meer online moeten, en wij willen hen daar goed bij helpen. We schrijven daarvoor een stappenplan uit. Natuurlijk gaan we onze dienstverlening ook altijd behouden voor mensen die niet online zijn. Maar deze legislatuur willen we de senioren echt mee begeleiden in het online verhaal.”