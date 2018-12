Sentathon: wandelen, lopen, Zumba en fuiven voor het goede doel Joeri Seymortier

18 december 2018

08u20 0 Sint-Laureins FC Goalgetters en Movimento organiseren op vrijdagavond 21 december in Sint-Laureins de tweede Sentathon voor het goede doel.

Je kan een hele avond sporten en fuiven, en zo Auti Voetbal Waasland steunen. Dat is een voetbalclub voor spelers van 6 tot en met 21 jaar met een autisme spectrum stoornis of ADHD. “De grote Sentathon vindt vrijdag plaats vanaf 17 uur aan ’t Singelken in Sint-Laureins”, zegt Peter Verheecke. “Toegangskaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren. Je kan er ook mee naar de fuif.”

Van 17 tot 19 uur kan je een wandeling van 8 kilometer maken, met tussenstop bij Fred’s Café. De Sentathonrun vindt plaats tussen 18 en 21.30 uur, en daar kan je op een afgesloten parcours rondjes lopen. Sentenaar Steve De Bie geeft tussen 18 en 21.30 uur ook Zumba-sessies van telkens een half uur. Nadien is er nog een After Run Party met bekende DJ’s als Magneto, Leesa, Dave Lambert en Merlo.

Inschrijven: Sentathon@gmail.com.