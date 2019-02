Schoorsteenbrand snel onder controle in Sint-Laureins Jeffrey Dujardin

04 februari 2019

18u48

In de Eerstestraat in Sint-Laureins heeft de brandweer deze middag een schoorsteenbrand moeten blussen. Een autobestuurder zag aan de woning abnormaal veel grijze rook en vuur uit de schouw komen. De brandweer werd verwittigd en had bij aankomst de brand vlug onder controle. De schade was miniem, de bewoners waren ook afwezig. Er vielen geen gewonden.