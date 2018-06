Schoolmoestuin achter sporthal 15 juni 2018

De schoolmoestuin van Sint-Laureins wordt op zondag 17 juni om 10 uur feestelijk geopend. De tuin komt achter de sporthal.





"Vorig jaar creëerden onze dorpsgenoten Paul Boelaert en Lieve De Coninck in Watervliet al een schitterende moestuin", zegt schepen Claudine Bonamie (SamenPlus). "Een geslaagd project om alle kinderen terug te leren omgaan met de natuur, het planten en kweken van groenten, besproeien, kappen en zoveel meer. Ook de gemeentelijke basisschool De Regenboog en de vrije school De Schakel in Sint-Laureins stonden te popelen voor dergelijk project. Lieve De Coninck zette haar schouders hieronder en creëerde achter de sporthal in Sint-Laureins een moestuin. Hij krijgt de naam De Rakel." (JSA)