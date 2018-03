Schilderkoppel viert briljanten jubileum 07 maart 2018

Willy De Beir en Ivonna Notteboom uit de Leopoldlaan in Sint-Laureins zijn 65 jaar getrouwd en mogen zich nu een briljanten koppel noemen. Het koppel kent elkaar al van op de schoolbanken, maar het was op de Vlaamse kermis van Sint-Laureins dat de vlam over sloeg. Willy heeft altijd gewerkt als huisschilder en Ivonna was de vrouw van de schilderwinkel. Het briljanten koppel geniet van de liefde van hun gezin en vooral van de vijf kleinkinderen.





(JSA)