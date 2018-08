Rouwregister in woonzorgcentrum voor collega 02 augustus 2018

02u30 0

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins is gisteren een rouwregister gelegd voor de 37-jarige Maaike Verstuyf, die dinsdag omkwam bij het tragische ongeval op de N49.





Maaike werkte sinds februari in het woonzorgcentrum als verzorgster. "Haar collega's zijn enorm aangedaan en geschokt", vertelt Linda Turpyn, gemeentesecretaris in Sint-Laureins en algemeen directeur van het OCMW. "Daarom hebben ze een bescheiden rouwhoekje geplaatst in het zorgcentrum, want dat was haar habitat."





In het woonzorgcentrum staat een foto van Maaike, samen met een boek waarin iedereen een mooi woord of een herinnering aan haar kan opschrijven. "Het is nog niet helemaal af", zegt Turpyn.





Vanaf vandaag tot volgende week dinsdag zal er in samenspraak met de gemeentes Assenede en Maldegem ook een rouwregister voor de vier slachtoffers liggen in het Administratief Centrum in Kaprijke. "Iedereen die dat wenst, kan er zijn medeleven betuigen", klinkt het. "We wensen de familie van de slachtoffers veel sterkte toe." (WSG)