Rookverbod aan De Boerekreek 31 juli 2018

02u33 0

Door de aanhoudende droogte nemen de gemeente Sint-Laureins en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen extra veiligheidsmaatregelen in het provinciaal sportcentrum De Boerekreek in Sint-jan-in-Eremo. "Door de aanhoudende droogte is er brandgevaar", klinkt het. "Daarom geldt er nu een absoluut rookverbod rondom de kreek en het sportcentrum, en dit voor onbepaalde duur." (JSA)