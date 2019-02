Rechter moet oordelen over zwaar partnergeweld Wouter Spillebeen

01 februari 2019

14u55 0 Sint-Laureins Een leerkracht uit Wevelgem riskeert een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro omdat hij maandenlang zijn toenmalige partner zou hebben belaagd toen ze samen in Sint-Laureins woonden. De vrouw legde medische attesten voor van verschillende zware verwondingen die ze opliep, maar volgens de man zijn die niet zijn schuld.

Volgens het slachtoffer begonnen de problemen toen de man buitensporig begon te drinken. Zo zou hij op oudejaar 2015 bij het koken zo veel aperitief gedronken hebben dat hij aan de feesttafel ruzie maakte met iedereen, totdat hij naar bed gebracht moest worden. Onderweg naar boven viel hij ook nog eens van de trap. Daarna bleven de incidenten zich altijd maar opstapelen. In mei deed de vrouw aangifte bij de politie omdat de man haar bij een discussie hardhandig had aangepakt, waardoor ze blauwe plekken op haar armen had.

In augustus kwam het tijdens een kampeerreis tot een discussie, waarbij de man haar ernstige verwondingen toebracht. Ze nam haar koffers in ging naar huis, maar toen hij later ook thuiskwam, begon de discussie weer. Hij zou haar duim bezeerd hebben en zelfs in haar borst gebeten hebben. Later duwde hij haar volgens zijn slachtoffer in de rug, waardoor ze op haar gezicht viel en een gapende wonde op haar kin en gebroken snijtanden opliep. Sommige van de letsels en littekens zijn blijvend.

Beroerte

De procureur vorderde een celstraf van acht maanden met uitstel, als de beklaagde bereid is om aan zijn alcohol- en agressieprobleem te werken. Maar de man beweert dat hij uitgelokt werd. “Het was een relatie van aantrekken en afstoten langs beide kanten. Zijn vrije wil werd beïnvloed door haar gedrag”, opperde zijn advocaat, die aan de hand van e-mails en posts op sociale media probeerde aan te tonen dat de relatie best wel meeviel. “Die duw was niet opzettelijk. Hij zakte door zijn rug en verloor zelf zijn evenwicht.”

“Hij wil vooral zijn job als leerkracht behouden”, voegde de advocaat, die vroeg om de opschorting of een werkstraf uit te spreken, toe. “Hij heeft vorig jaar een beroerte gehad en mag door de medicatie absoluut niet meer drinken. Dat is dus geen probleem meer.” Op 1 maart beslist de rechter over zijn straf.