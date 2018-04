Politieke entree op de valreep 04 april 2018

Carine Andries uit Watervliet komt in de OCMW-raad van Sint-Laureins. Ze vervangt raadslid Lieve Van Hijfte, die stopt.





Carine Andries heeft meer dan vijf jaar moeten wachten op haar politieke entree, en mag dik een half jaar voor de verkiezingen toch in de arena treden. Voor Lieve Van Hijfte is de combinatie van haar job met de politiek niet langer houdbaar. Ze geeft de fakkel na elf jaar door, maar blijft Samen steunen in de komende campagne. Nieuwkomer Carine Andries kent de ouderenzorg goed, want zij heeft samen met haar echtgenoot Paul De Craene een seniorenhome in Watervliet.





Deze maand legt Carine de eed af voor de gemeenteraad, in mei volgt haar eerste OCMW-raad. (JSA)