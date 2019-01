Politiek Sente voor het eerst in 30 jaar zonder Annick Willems Joeri Seymortier

03 januari 2019

17u49 0 Sint-Laureins Sint-Laureins installeert donderdagavond de nieuwe gemeenteraad. Voor het eerst in dertig jaar zonder Annick Willems.

Oud-burgemeester Annick Willems werd met 546 stemmen op de lijst van CD&V opnieuw verkozen, maar kiest er voor om de eed niet af te leggen en haar zitje door te geven. Na dertig jaar politiek trekt ze zelf een streep onder haar carrière. Annick Willems kwam in 1989 in het OCMW, werd zes jaar later OCMW-voorzitter, in 2001 schepen en in 2008 zelfs de eerste vrouwelijke burgemeester van het Meetjesland. In 1991 startte ze ook haar carrière in de provincieraad. De laatste zes jaar moest ze in de gemeente wel naar de oppositie.

“Vooral het ambt van burgemeester heb ik heel graag gedaan”, blikt Annick Willems terug. “Met de aanleg van het milieupark, de opening van De Meet en het nieuwe voetbalplein van Watervliet hebben we blijvende veranderingen doorgevoerd in ons mooi dorp. Burgemeester zijn is echt een passie, want je leeft echt in dienst van je gemeente. Ik blik terug op dertig mooie jaren: 24 jaar besturen en zes jaar in de oppositie. Politiek is een groot deel van mijn leven geweest. Mijn huidige job als algemeen directeur van Ten Doorn in Eeklo slorpt mij natuurlijk ook op, maar zonder politiek merk ik toch dat ik in de weekends wat meer tijd vrij kan maken voor familie en vrienden. Daar wil ik nu van genieten.”

Meer over Annick Willems

politiek