Polderdorpje blijft groeien 23 februari 2018

Het polderdorp Sint-Laureins blijft groeien. Volgens de nieuwste bevolkingscijfers wonen er vandaag 6.681 mensen. Vorig jaar waren dat 6.631. Vorig jaar zijn er dus vijftig Sentenaren bijgekomen. "Daar zijn we blij mee", zegt schepen Claudine Bonamie (Samen). "In 1991 hadden we 6.458 inwoners. Dat is altijd heel licht gegroeid. We hebben in het jaar 2016 wel een kleine terugval gekend, maar die is nu volledig weggewerkt. Niet alleen het aantal inwoners is gestegen, maar ook het aantal gezinnen: van 2.870 gezinnen in 2016 naar 2.874 gezinnen vorig jaar." (JSA)