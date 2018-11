Overleden soldaten Sint-Jan-in-Eremo centraal in expo Joeri Seymortier

07 november 2018

12u00 2 Sint-Laureins Sint-Laureins herdenkt het einde van de Eerste Wereldoorlog vanaf zondag 11 november met een tentoonstelling.

De werkgroep WOI van Sint-Laureins schenkt dit jaar aandacht aan ‘100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog’. Dit jaar staan de overleden soldaten van Sint-Jan-in-Eremo centraal in een tentoonstelling in cultuursite De Meet. “Naast de overleden soldaten uit Sint-Jan-in-Eremo krijgen ook alle gesneuvelden uit Sint-Laureins, Watervliet, Waterland-Oudeman en Sint-Margriete opnieuw een plaats in de tentoonstelling”, zegt schepen Robert Soberon.

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 11 november om 15.30 uur. Na de opening nog gratis te bezichtigen van 12 tot en met 18 november, dagelijks van 13 tot 18 uur. Bezoeken kan ook op afspraak via Ellen Van Basselaere op ellen.vanbasselaere@sint-laureins.be of 09/218.76.48.