Oude Melkerij wordt 'Huis van de Vrije Tijd' 30 april 2018

02u27 0

Sint-Laureins bouwt de oude melkerij om tot een nieuw 'Huis van de Vrije Tijd'. In die oude melkerij huist nu al de bibliotheek van Sint-Laureins en heeft ook het Plattelandscentrum zijn burelen.





De gemeente gaat de samenwerking met het Plattelandscentrum nog versterken. "De diensten Toerisme, Cultuur, Jeugd en Sport huizen vandaag nog in de vroegere Fortisbank in de Dorpsstraat, maar verhuizen naar de Oude Melkerij", zegt schepen Hugo Coene (Samen).





"Om de verhuis te realiseren, zijn verbouwingen nodig. De ingang van het gebouw en de toegang naar de bibliotheek worden gemoderniseerd, en er komt een open loket voor de dienst Vrije Tijd. Het bureel van de dienst Vrije Tijd, de bibliotheek en het ontmoetingscentrum achteraan worden geïntegreerd tot één geheel. De grote vergaderruimte op de verdieping wordt omgebouwd tot een kleine vergaderzaal, een eetzaal en een flexibel bureel voor occasionele diensten, zoals het archief. Het ontmoetingscentrum achteraan, dat ingericht is door het Plattelandscentrum, wordt overgenomen door het gemeentebestuur en opengesteld voor de adviesraden en verenigingen van de gemeente. Deze zaal is nu onderbezet en biedt veel mogelijkheden. Ze kan gebruikt worden voor vergaderingen, conferenties en repetities. Daarvoor wordt ook de akoestiek in deze zaal verbeterd." (JSA)