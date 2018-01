Oud speelplein wordt verkaveling 02u36 0 Foto Joeri Seymortier Het oude speelterrein in de Smissestraat ligt er verlaten bij. Sint-Laureins Het oude speelplein in de Smissestraat in Sint-Laureins zal door de gemeente verkaveld worden. Een studie moet klaarheid brengen over wat daar kan.

Het speelplein van Sint-Laureins is verhuisd naar de nieuwe terreinen van 't Sentrum, waardoor het plein in de Smissestraat er verlaten bijligt. Er staan wel nog een oud houten gebouw, een oud speeltoestel en er ligt nog een soort zwembad. Dat zal binnenkort allemaal worden weggehaald . "Het gaat om een terrein van zowat 9.000 vierkante meter pal in het centrum van onze gemeente", zegt schepen Hugo Coene. "De grond is eigendom van de gemeente en eigenlijk zowat de laatste grond die we in het centrum hebben. Verkavelen lijkt ons voorlopig de beste optie." (JSA)