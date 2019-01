Oud Fortis-kantoor wordt Sociaal Huis Joeri Seymortier

10 januari 2019

14u59 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil een Sociaal Huis oprichten en gaat dat doen in het oude Fortis-gebouw in de schaduw van het gemeentehuis.

Sint-Laureins voorziet dit jaar 350.000 euro voor de herlokalisatie en de oprichting van het Sociaal Huis. De oude Fortis was vroeger het kantoor van de toeristische dienst van Sint-Laureins, maar staat nu leeg. “We willen in het leegstaande gebouw ons Sociaal Huis inrichten”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “De diensten van het OCMW zitten vandaag nog in het woonzorgcentrum, maar zouden dan naar daar verhuizen. Ook de diensten van de Burgerlijke Stand zouden we daar onderbrengen. Wanneer die verhuis achter de rug is, zal onze gemeente vier grote sites gebruiken: het gemeentehuis, het Sociaal Huis, het Huis van de Vrije Tijd, en onze site van het woonzorgcentrum.”