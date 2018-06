OCMW brengt 10.000 maaltijden aan huis 12 juni 2018

02u51 0 Sint-Laureins Het project 'Tafeltje Dek Je' van het OCMW Sint-Laureins blijft groeien. Vorig jaar werden 10.000 maaltijden aan huis geleverd bij senioren.

"We hebben de kaap van 10.000 maaltijden op jaarbasis gehaald", zegt voorzitter Tom Lacres (Samen). "Er werden vorig jaar exact 10.380 maaltijden aan huis gebracht. Een jaar eerder was dat nog 9.500 maaltijden. Deze dienstverlening blijft dus groeien. De maaltijden worden rond gebracht door vrijwilligers, in drie aparte rondes", zegt Lacres.





Dorpsrestaurants

"Ook de dorpsrestaurants blijven groeien. Vorig jaar kwamen 2.609 senioren tafelen, dat zijn er 643 meer dan het jaar ervoor. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de vrijwilligers, het keukenpersoneel en de medewerkers van Aan-Z." (JSA)