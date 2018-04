Nieuwe verlichting sportzaal 18 april 2018

De sportzaal van Watervliet bij Sint-Laureins krijgt nieuwe verlichting. "We gaan de klassieke verlichting in de sportzaal van Watervliet vervangen door led-verlichting", zegt schepen Hugo Coene (Samen Anders). "Voor deze zogenaamde relighting en voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de sportzaal, leggen we dit jaar 40.000 euro aan de kant." (JSA)