Nieuwe jaar start met machtsoverdracht en nieuwe plannen Joeri Seymortier

01 januari 2019

12u03 0 Sint-Laureins De bestuursploeg van Sint-Laureins heeft de plannen voor 2019 voorgesteld. Meteen werden ook de schepenen van N-VA uitgewuifd.

Sint-Laureins wordt vanaf nu exclusief bestuurd door de ploeg Samen Anders, van burgemeester Franki Van de Moere. De schepenen Johan Francque en Rob Soberon van N-VA maken geen deel meer uit van het bestuur. Voor Soberon zit de politiek er definitief op. Johan Francque wordt wel gemeenteraadslid in de oppositie. “We hebben zes jaar goed samengewerkt met Samen Anders, maar het zit er op”, reageert Johan Francque. “Ik wil in ieder geval een positieve oppositie voeren, en niet constant alles afbreken. Alleen in de dossiers waar we het echt niet eens zijn, zal ik nog mijn gedacht zeggen.”

Sint-Laureins Dorpskernvernieuwing

2019 wordt een overgangsjaar tussen het oude en nieuwe bestuur. De plannen voor dit jaar zijn voorgesteld. “Het startschot van de langverwachte dorpskernvernieuwing wordt het belangrijkste dossier van dit jaar”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “We voorzien 2,9 miljoen euro voor onze centrumstraten. Maar er staat nog veel meer te gebeuren. Het tweede deel van het Zonnebos wordt opgekuist en opengesteld, het zaaltje van de school van Watervliet wordt gerenoveerd, er wordt 100.000 euro voorzien om opnieuw wat openbare verlichting om te schakelen naar led, en we gaan verder met de sanering van onze begraafplaatsen. Voor het groot onderhoud van onze wegen wordt dit jaar 150.000 euro voorzien, en dat is 50.000 euro meer dan anders. We hebben hier 190 kilometer gemeentewegen, dus er is werk aan de winkel.”