Nieuwe gemeentebesturen komen er aan: drie Meetjeslandse burgemeesters leggen eed af Joeri Seymortier

21 december 2018

19u39 0 Sint-Laureins Drie burgemeesters uit het Meetjesland hebben vrijdagavond de eed afgelegd in handen van de waarnemend provinciegouverneur.

Al heel de week leggen burgemeester van Oost-Vlaanderen de eed af in Gent. Vrijdag was het de beurt aan de nieuwe burgemeesters van Maldegem, Kaprijke en Sint-Laureins. Voor Franki Van de Moere (Samen Anders) van Sint-Laureins wordt het de tweede ambtstermijn als burgemeester van Sint-Laureins. Buurgemeente Kaprijke krijgt een nieuwe burgemeester. Pieter Claeys van het kartel CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken wordt daar op 1 januari burgemeester, en wordt met zijn 33 jaar meteen ook de jongste burgemeester van het Meetjesland. Ook Maldegem krijgt een nieuwe burgemeester. Daar neemt Bart Van Hulle van Open Vld vanaf Nieuwjaar het roer in handen. “Tegen eind januari willen wij een tekst hebben, waarin staat waar de nieuwe beleidsploeg van Maldegem voor staat”, zegt toekomstig burgemeester Bart Van Hulle van Maldegem.