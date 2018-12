Nieuwe bestuursploeg Sint-Laureins: “We ‘proberen’ de belastingen niet te verhogen” Joeri Seymortier

13 december 2018

17u13 0 Sint-Laureins De nieuwe bestuursploeg van Samen Anders wil de belastingen in Sint-Laureins de komende zes jaar niet verhogen.

Sluitende beloftes wil de nieuwe ploeg niet maken, maar het is alvast ‘hun intentie’ om de belastingen niet te verhogen. In Sint-Laureins betaal je 7 procent gemeentebelastingen, 1.400 opcentiemen op je eigendom en ook nog eens 50 euro algemene belasting per gezin. “Het is onze intentie om de belastingen ook in de komende legislatuur op dat niveau te houden”, zegt schepen van Financiën Hugo Coene (Samen Anders). “Ik geef wel eerlijk toe dat het een hele uitdaging wordt om dat te doen. Want dingen realiseren kost geld. Of we stellig beloven dat de belastingen niet verhoogd worden? Neen, we zeggen dat het onze intentie is. Maar als het landschap verandert en wetten buiten onze wil wijzigen, dan worden we misschien wel verplicht.”

Volgens schepen Coene betaalt een inwoner van Sint-Laureins minder belastingen dan iemand uit de buurgemeenten. In Sente betaal je gemiddeld 644 belastingen en taksen, en in de regio is dat gemiddeld 880 euro per jaar.