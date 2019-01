Na verwoestende brand: “Het enige dat hij nog heeft, zijn de kleren die hij aan had” Wouter Spillebeen

07 januari 2019

17u18 0 Sint-Laureins “Kurt heeft enorm veel pech gehad terwijl ik net veel geluk heb gehad”, vertelt de buurman wiens huis gespaard bleef van de zware brand in de Sint-Margrietestraat van zondagavond. “Had de wind anders gestaan, dan zat ik in hetzelfde schuitje.”

Terwijl bewoner Kurt M. niet thuis was, ontstond in zijn woonkamer een enorme brand. De vlammen sloegen in geen tijd door het dak en de hele woning werd vernield, maar als bij wonder slaagden de brandweermannen erin om het huis van de buurman volledig te redden. De politie ging meteen uit van een accidentele brand en intussen staat vast dat het vuur ontstond in de hoek waar de tv en een spelconsole stonden. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak.

De buurman was wel thuis en is nog steeds onder de indruk va de gebeurtenissen. “Ik hoorde ineens een luide knal, dat was rond vijf uur”, vertelt hij. “Op straat zag ik een auto plots stoppen. De bestuurder stapte uit en keek naar boven. Op dat moment ben ik ook gaan kijken. De brand was al volop bezig.”

Pech en geluk

Enkele omstaanders belden de brandweer, die na uren blussen het vuur onder controle kreeg. “Kurt kwam intussen terug van bij zijn vriendin”, gaat de buurman verder. “Hij is alles kwijt. Het enige dat hij nog heeft, zijn de kleren die hij aan had. Hij heeft enorm veel pech gehad en ik heb heel veel geluk gehad.”

De brandweer slaagde er namelijk in om de aanpalende woning volledig van het vuur te sparen. De spuitgasten haalden tijdens de bluswerken een paar pannen van het dak om te controleren of het vuur nog niet tot bij de buurman was doorgedrongen, maar behalve wat lichte rookschade was er niets te zien. “Er moet nog iemand van de verzekering langskomen om het te bekijken, maar het ziet ernaar uit dat ik niets van schade heb”, zegt de buurman. “Ik mocht alleen een paar uur niet binnen en afgelopen nacht niet boven slapen door de rook, maar dat is niets vergeleken met de schade bij Kurt.”

Het geluk is misschien aan de wind toe te schrijven. “Vandaag is de wind gedraaid, nu komt die uit het noorden. Was dat zondag al zo geweest, dan was het vuur zeker overgeslagen. Dan stond mijn huis er ook niet meer.”

Kurt kan intussen niet thuis verblijven. “Er is vandaag contact opgenomen door de sociale dienst”, weet burgemeester Franki Van de Moere. “Er zijn in Sint-Laureins drie doorgangswoningen waar hij kan verblijven, dus er is zeker plaats. Maar hij kan er ook voor kiezen om bij familie of bij zijn vriendin te logeren.”