Na 13 jaar geen kerstmarkt meer Joeri Seymortier

10 december 2018

10u50 0 Sint-Laureins Sint-Laureins moet het dit jaar voor het eerst in dertien jaar stellen zonder kerstmarkt op het dorpsplein.

De kerstmarkt van half december werd elk jaar georganiseerd door de ouderraad van de school. Maar dit jaar wordt niets georganiseerd, en daardoor is er komend weekend geen kerstmarkt op het dorpsplein van Sint-Laureins. Volgend jaar wil de gemeente alvast zelf het initiatief nemen om toch voor een kerstmarkt te zorgen.

Schepen Claudine Bonamie (Samen Anders) wordt vanaf januari schepen van Feestelijkheden en Evenementen en wil een tandje bijsteken. “Ik wil de feestelijkheden en evenementen in ons dorp echt wel uitbouwen”, zegt schepen Bonamie. “Dit jaar is er bijvoorbeeld geen kerstmarkt, maar voor volgend jaar willen we daar als gemeente zelf ook aan meebouwen. Zodat er zeker weer een kerstmarkt komt. Ook op andere momenten moet er nog meer gefeest worden in ons dorp. Vorige week was het bijvoorbeeld Sinterklaas, maar daar was in ons dorp niet veel van te merken. Allemaal zaken die van mij vanaf volgend jaar anders mogen.”