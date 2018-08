N-VA wil absolute meerderheid tegenhouden 27 augustus 2018

02u23 0 Sint-Laureins N-VA Sint-Laureins heeft haar lijst voor de verkiezingen bekend gemaakt. De partij hoopt weer mee te besturen, en wil zo een absolute meerderheid tegenhouden.

N-VA haalde zes jaar geleden 15 procent van de stemmen en heeft in Sint-Laureins twee zetels. Maar na stevig onderhandelen, zijn die wel allebei naar schepenen gegaan. Nu besturen ze met Samen Anders. "Wij willen er proberen voor zorgen dat Sint-Laureins opnieuw niet bestuurd wordt door een absolute meerderheid van Samen Anders of CD&V", zegt lijstduwer Robert Soberon. "Een absolute meerderheid is niet goed voor de democratie. Of we met Samen Anders of CD&V willen besturen? We starten met een blanco blad, dus alles is voor ons mogelijk. We hebben als N-VA in ieder geval al zes jaar bewezen dat we kunnen mee besturen."





Schepen Johan Francque wordt opnieuw lijsttrekker. Voorzitter Anita Bultynck staat op twee en secretaris Andy De Paepe op drie. Schepen Robert Soberon is lijstduwer. Verder op de lijst: Mia Versluys, Guy Blanquaert, Martine Rombaut, Peter De Vriendt, Natascha Van Cauwenberg, Magali Van Yperen, Simon Schoors, Paul Boelaert, Luc Beckaert, Bart Pacqué, Christel Carpels en Sabine Foubert, de mama van monnik Giel.





Plaats veertien is nog open en daar wordt nog over onderhandeld. (JSA)