Monnik Giel is -vijf jaar na zijn vertrek- terug in het land: “Ik had de heisa destijds nooit zien aankomen” Jeffrey Dujardin

25 januari 2019

17u36 4 Sint-Laureins Monnik Giel Foubert is opnieuw thuis in Sint-Laureins, vijf jaar geleden vertrok hij naar het Jonangklooster in India. Met een extra dosis levenswijsheid kwam de jongeman voor de vijfde keer terug naar ons land, waar hij enkele lezingen zal geven. “Sinds ik in India begon te studeren, apprecieer ik België veel meer.”

Giel (20) is niet meer het jongetje dat vijf jaar geleden met de nodige controverse en het juridische getouwtrek naar India trok om Tibetaans boeddhisme te studeren. Hijzelf kan het allemaal relativeren. “Ik had het niet zien aankomen toen, dat het zo’n groot nieuws ging zijn”, zegt hij. “Maar ik zie er niks negatiefs aan, ik keek uit naar wat er ging komen en ik kreeg nog wat extra tijd om me voor te bereiden en hier in België vrienden te maken.” Naast de stevige groeischeut blijft hij dezelfde jongeman zoals iedereen hem kent. Met een nuchtere klare kijk op het leven en een glimlach erbij.

Belgen klagen veel

“Sinds ik daar aan mijn studies ben begonnen, apprecieer ik België veel meer en de manier waarop we hier leven. In India zijn ze vooral bezig met de innerlijke groei. Hier zijn we bezig met de materiële groei, we klagen veel. Ze hebben weinig in India, maar daardoor hebben ze ook minder problemen. Ik ben daardoor zelfs ook drastisch veranderd, waardoor ik de zaken die we hier hebben meer apprecieer.” De afgelopen vier jaar is Giel intussen een echte monnik geworden, maar hij moest wennen aan de situatie daar. “Ik kwam daar aan zonder de taal te kunnen spreken. Dat heeft toch even geduurd vooraleer ik die machtig was. Plus, je hebt verschillende talen. Je hebt die in de boeddhistische teksten, die zelfs gewone Tibetanen niet kunnen lezen, en je hebt de spreektaal, een hele taal in de beleefdheidsvorm. Een echte uitdaging.”

Karma

Maar Giel heeft het onder de knie, zo legt hij vlot uit aan onze tafelgenoot wie ik ben. Naast Giel zit Gebshe Lobsang Tsultrim, een doctor in de boeddhistische filosofie. De man is afkomstig uit Tibet en zal samen met Giel in Vlaanderen enkele lezingen organiseren. Waaronder in Gent. Daar zal het gaan over de vijftien verschillende soorten karma. “Het woord komt uit de oud-Indische taal Sanskriet en betekent handeling of daad”, zegt Lobsang. “Je hebt daarin verschillen. Het gaat over oorzaak en gevolg, doen, denken en spreken. Alles is karma.”

Daarnaast zullen ze ook een bedrijf in Wevelgem zegenen. Je kan bij Giel en Lobsang terecht voor een zegening voor de prijs van 150 euro, of 100 euro voor mensen met een laag inkomen. Daarbij worden gebeden, mantra’s en gezegende rijst gebruikt om te zuiveren en in te wijden. “Dat geld gaat integraal naar Lobsang”, zegt Giel. “Het is niet dat hij daarmee een Rolls Royce koopt (lacht). Het geld gaat richting een goed doel. Zo gaf hij onlangs een grote donatie aan een boeddhistisch klooster.”

Na dat Giel zijn drukke agenda heeft afgewerkt, gaat hij terug richting India. “Wat mijn plannen zijn? Ik kan nog vijf of vijftien jaar doorbrengen daar. Ik laat het op mij afkomen.”

Voor meer informatie over de lezingen kan je terecht op: www.jonang.be