Milieupark schuift met openingsuren Joeri Seymortier

31 december 2018

15u28 0 Sint-Laureins Het milieupark van Sint-Laureins en Kaprijke wijzigt vanaf januari de openingsuren.

Kaprijke en Sint-Laureins hebben een gezamenlijk milieupark in de Sint-Jansstraat in Sint-Jan-in-Eremo. Er is geen wijziging van de openingsuren op zich, maar de winter- en zomerperiode schuiven wel op in de tijd. IVM zorgt voor de uitbating en wil de openingsuren in het Meetjesland steeds meer op mekaar afstemmen.

De zomerperiode loopt vanaf nu van 1 maart tot en met 31 oktober. Dan is het milieupark op dinsdag en woensdag open van 13 tot 18 uur, op vrijdag van 13 tot 17 uur, en op zaterdag van 9 tot 16 uur.

De winterperiode loopt vanaf nu van 1 november tot en met 28 of 29 februari. Dan kan je er terecht op dinsdag van 15 tot 17 uur, op woensdag en vrijdag van 13 tot 17 uur, en op zaterdag van 9 tot 13.30 uur.

Vanaf 2019 zal het milieupark tijdens de eindejaarsperiode elk jaar ook gesloten zijn op 24, 25, 26 en 31 december, en ook op 1 januari. Meer info: www.kaprijke.be/milieupark.