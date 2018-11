Michaël en Maria vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

26 november 2018

15u00 0 Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins heeft Michaël Vandevoorde en Maria Cochuyt gehuldigd voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Michaël was schrijnwerker. Maria werkte eerst in de psychiatrie en werd later onthaalouder. Iets wat ze 35 jaar lang zou doen. Ze hebben in hun vrije tijd altijd de plaatselijke motorcrossers gevolgd. Nu geniet het gouden koppel van het werk in de tuin, een wandeling of een fietstocht of zelfs eens een tocht met paard en kar. Ze genieten ook van de bezoekjes van kinderen en kleinkinderen. Michaël wordt ook nog altijd vaak gevraagd om klusjes op te knappen.