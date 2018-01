Met auto in gracht na glas te veel op 02u48 14

In de Hontseindestraat in Sint-Margriete is een 34-jarige vrouw gisterenochtend rond 6 uur met haar wagen in de gracht beland. De vrouw, die in dezelfde straat woont, raakte zelf uit haar auto. Ze legde een positieve ademtest af en werd naar het commissariaat in Eeklo gebracht. Haar voertuig moest weggetakeld worden. (WSG)