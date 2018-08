Meetjesland Bierfeest 31 augustus 2018

Huyze Vacas in het centrum van Waterland-Oudeman organiseert op zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 september het Meetjesland Bierfeest. Je kan er telkens van 11 tot 20 uur terecht en er staan meer dan duizend Belgische bieren op het menu. Je kan er ook trappisten uit verschillende landen proeven. De bezoekers schaffen zich bij aankomst een degustatieglas en jetons aan.





Info op de Facebookpagina 'Huyze VACAS' of via huyzevacas@gmail.com. (JSA)