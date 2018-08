Meer dan 70 kilo 'rostjes' voor Kom op tegen Kanker 21 augustus 2018

Sint-Laureins blijft 'rostjes' inzamelen ten voordele van Kom op tegen Kanker. "Onze meter Carla Hermie van Huis Hermie breekt elk record met het sparen van die roste centjes, maar ook de apothekers en andere handelaars doen hun uiterste best", zegt schepen Claudine Bonamie.





"Nu schenken de uitbaters van Fred's Café ook hun ontvangen rostjes aan het goede doel. Goed voor een valiesje vol, ten voordele van Kom op tegen Kanker. In totaal deden we dit jaar al meer dan zeventig kilogram rostjes naar de bank, goed voor zowat 5.000 euro."





