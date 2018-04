Mee met zijn tijd: rusthuis heeft elektronisch zorgdossier 17 april 2018

02u36 0 Sint-Laureins Het OCMW-rusthuis zet een stap naar de toekomst en is overgeschakeld op het elektronisch zorgdossier.

In de gangen van het rusthuis van Sint-Laureins zal je de zorgverleners niet meer zien lopen met massa's papieren, maar gewoon met de iPad in de hand. "Om dat te kunnen realiseren moest eerst wifi geïnstalleerd worden in heel het rusthuis", zegt voorzitter Tom Lacres. "Er werden iPads en een gebruiksvriendelijke beschermingshoes aangekocht zodat de personeelsleden deze kunnen meenemen tijdens hun ronde bij de bewoners. Ondertussen zijn de iPads in gebruik genomen en is het elektronisch zorgdossier volledig operationeel. We willen mee zijn met de toekomst en de zorg nog verbeteren."





(JSA)