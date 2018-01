Mail schooldirecteur gehackt 25 januari 2018

Het privé e-mailadres van schooldirecteur Annick Willems van het college Ten Doorn in Eeklo is gehackt. Willems is in haar thuisbasis ook politiek actief en wordt in oktober lijstduwer voor CD&V. Deze week kregen haar contacten een verontrustende e-mail met het onderwerp 'dood'. In de mail stond dat de echtgenoot van Annick Willems omgekomen was in een verkeersongeval in Parijs, dat Willems zelf naar Frankrijk vertrokken was, maar daar nu zonder geld zat. Ze vroeg in de nepmail om haar financieel te helpen. "Ik heb heel sms'jes en mails gekregen van verontruste mensen", zegt Annick Willems. "Dit is het werk van internetoplichters. Een vervelende zaak." (JSA)