Maeve maakt viergeslacht compleet 07 maart 2018

Bart Rombaut (36) en Glynis De Clercq (30) uit Erpe zorgden eind vorig jaar met de geboorte van hun dochtertje Maeve voor een vierdubbele primeur. Het meisje is het eerste kindje van Bart en Glynis, het eerste kleinkind voor grootmoeder Brigitte Hoornaert (54) uit Oosteeklo en het eerste achterkleinkind van overgrootmoeder Rita Versigghel (81) uit Sint-Jan-In-Eremo. Daardoor zorgt Maeve in één ruk door ook nog eens voor het eerste viergeslacht in de familie. Meer dan redenen genoeg voor ouders, grootmoeder en overgrootmoeder om terecht fier te zijn op hun allereerste (achter)(klein)kind.





(KMJ)