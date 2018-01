Leemweg eenrichtingsverkeer door werken 26 januari 2018

Sint-Laureins De Leemweg in Sint-Laureins is tijdelijk eenrichtingsverkeer door werken aan de waterleiding. De werken maken deel uit van de voorbereiding van de dorpskernvernieuwing.

De Leemweg is nu eenrichtingsverkeer tussen de Rommelsweg en de Dorpsstraat. Je kan er enkel door als je het dorp van Sint-Laureins uitrijdt. Om van uit de richting van de N49 het dorp in te rijden moet je rond rijden via de Rommelsweg en het Nieuwbedelf, om op die manier in de Dorpsstraat te geraken. "Er wordt een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd", klinkt het op de technische dienst van de gemeente. "Dat zal gebeuren vanaf de Dorpsstraat tot aan de Eerstestraat. De werken gebeuren gefaseerd. Er zal telkens gewerkt worden tussen twee zijstraten, zodat er altijd een korte omleiding gemaakt kan worden. De werken duren vermoedelijk tot maart." (JSA)