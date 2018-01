Langeweg wordt breder 29 januari 2018

De Langeweg in Sint-Laureins wordt breder gemaakt. Vanaf vandaag, maandag 29 januari, wordt in de straat gewerkt en is die tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. Er zal gewerkt worden tot 23 maart. "Er wordt langs de zijkant van de Langeweg, over de volledige lengte van de betonbaan, een strook van zestig centimeter breed in grasbetontegels aangelegd", zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen).





Tijdens de werken is er een omleiding. Die loopt via de Mandeweg naar de Goochelaarstraat, zo langs de Comercaatsweg en de Groeneweg om uit te komen in de Vlamingstraat. Info: www.sint-Laureins.be. (JSA)