Landbouwverkeer over Oosthoekbrug 30 april 2018

De Vlaamse Waterweg bevestigt aan het gemeentebestuur van Maldegem dat bij de renovatie van de Oosthoekbrug rekening wordt gehouden met het herstel van de verbinding voor het landbouwverkeer. De Oosthoekbrug ligt over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem. "Wij hadden geijverd bij de Vlaamse Waterweg om de doorgang voor het landbouwverkeer te behouden", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "De werken zijn niet voor morgen. De Oosthoekbrug is een beschermd monument. Het onderzoek, het technisch ontwerp en het vergunningstraject zullen de nodige tijd vergen. De aanbesteding is voor volgend jaar." (JSA)