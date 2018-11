Laagvlieger met glaasje te veel op geflitst in bebouwde kom tegen 151 kilometer per uur Jeffrey Dujardin

13 november 2018

18u06 0 Sint-Laureins Een 25-jarige man uit Sint-Laureins is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt nadat hij met een glaasje te veel op tegen 151 kilometer per uur in de bebouwde kom reed.

Een anonieme patrouille van de politie Meetjesland kruiste zaterdagnacht in de tunnel op de Sint-Laureinsesteenweg een claxonnerende wagen tegen hoge snelheid. De politie maakte rechtsomkeer om de wagen te controleren. De auto ging er echter snel vandoor richting bebouwde kom van Sint-Laureins. Het voertuig werd even verderop geflitst in de Leemweg tegen 151 kilometer per uur. De wagen - met de bestuurder en passagiers nog aan boord - werd even later aangetroffen in de Dorpsstraat in Sint-Laureins. De bestuurder legde een positieve ademtest af. De man had 1,56 promille in zijn bloed, wat neerkomt op acht pinten. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen en hij zal zich mogen verantwoorden voor de politierechtbank.