Kunstschat in kerk

De gemeente Sint-Laureins wil de kunstschatten in de kerk van Watervliet wat meer in de kijker zetten. "Samen met de provincie lanceren we een project", zegt schepen Hugo Coene (Samen). "Wanneer je de kerk van Watervliet binnenstapt, hangt rechts een schilderij over de kruisafneming. Dat werd speciaal voor de kerk van Watervliet gemaakt en is een pareltje. We zullen dat schilderij binnenkort speciaal verlichten, zodat het meer opvalt. We moeten trots zijn op de kunstschatten in onze kerken." (JSA)