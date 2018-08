Kruispunt Celieplas definitief dicht BESLISSING VALT DRIE WEKEN NA ONGEVAL MET VIER DODEN JOERI SEYMORTIER

24 augustus 2018

02u37 0 Sint-Laureins Het kruispunt Celieplas op de N49, op de grens van Sint-Laureins met Adegem, gaat in oktober definitief dicht. Deze zomer vielen op het kruispunt nog vier doden. Gisteren beslisten de gemeentebesturen en de Administratie Wegen en Verkeer het kruispunt te sluiten.

Vanaf oktober zal je ter hoogte van Celieplas op de drukke N49 enkel nog rechtdoor kunnen rijden. Afslaan richting Adegem kan al langer niet meer, want daar staan betonblokken. Afslaan richting Sint-Laureins kan vandaag wel nog, maar ook die afslag wordt binnen de twee maanden afgezet met blokken. De verkeerslichten op het kruispunt verdwijnen. De beslissing komt er na het zware ongeval dat op 31 juli op het kruispunt gebeurde. Een vrachtwagen kon daar niet op tijd stoppen en reed in op enkele wagens die aan de verkeerslichten stonden te wachten. Vier inzittenden uit dezelfde wagen kwamen om het leven: chauffeur Maaike Verstuyf (37) uit Kaprijke, haar moeder Marylene De Ruysscher (60) uit Assenede, en de kleine Maaike (3) en Maité (3) op de achterbank.





"Samen met de betrokken gemeentebesturen werd unaniem de beslissing genomen om het kruispunt af te sluiten", zegt Irene van der Craats van AWV, de wegbeheerder van de N49 die de afsluiting uiteindelijk zal moeten regelen. "Er komt op termijn een fietsersbrug aan Celieplas, maar daar gaan we niet op wachten. Na het afsluiten zal Sint-Laureins het best bereikbaar zijn via Balgerhoeke. Je kan ook langs Kaprijke of Maldegem naar Sint-Laureins."





Ontsluitingsweg

Het afsluiten van het kruispunt Celieplas heeft de grootste gevolgen voor Sint-Laureins. Het wordt vanaf oktober omrijden om het dorp te kunnen bereiken. Maar ook burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) zette gisteren het licht op groen om het kruispunt definitief af te sluiten. "Geen enkel kruispunt is ook maar één dode waard", zegt Van de Moere. "Natuurlijk was het idealer geweest, mocht de ontsluitingsweg tussen de Teut en de verbrandingsoven er al gelegen hebben. Maar daar moeten we jammer genoeg nog op wachten. Daarom moeten we niet wachten om het kruispunt Celieplas veiliger te maken. Kort na het dodelijke ongeval van afgelopen zomer, stond ik voor een werkbezoek aan het kruispunt. Een vrachtwagenchauffeur moest toen ook echt in de remmen gaan staan om een nieuw drama te vermijden. Dat heeft mij er nog meer van overtuigd dat daar zo snel mogelijk iets moet gebeuren. De N49 is geen expressweg meer, maar is eigenlijk een snelweg met verkeerslichten. En dat zie je nergens meer in Vlaanderen. Veel te onveilig!", zegt de burgemeester van Sint-Laureins nog.