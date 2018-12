Krijg 100 euro terug van de gemeente bij aankoop elektrische fiets Joeri Seymortier

11 december 2018

08u58 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil de burger meer op de fiets krijgen en deelt subsidies uit aan inwoners die een elektrische fiets kopen.

Wie vanaf deze maand tot 1 april een elektrische fiets koopt, maakt kans om 100 euro terug te krijgen van de gemeente Sint-Laureins. Je moet de fiets wel kopen bij een winkelier in Sint-Laureins of Kaprijke. Alleen de tien eerste burgers die hun factuur kunnen voorleggen, krijgen 100 euro terug van de gemeente. Het volledige reglement vind je terug op de gemeentelijke website.

Ook het gemeentepersoneel van Sint-Laureins kiest ondertussen steeds meer voor de fiets. Zij werden uitgedaagd om in de periode van 15 juni tot 15 september zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. “Het resultaat was verbluffend”, zegt schepen van Personeelsbeleid Hugo Coene (Samen Anders). “Er werden maar liefst 72 procent meer kilometers gefietst dan vorig jaar. In absolute cijfers werd er 2.883 kilometer meer gefietst. Dat komt neer op een reductie van ongeveer 345 kilogram CO2. Alles samen werd er 6.854 kilometer gefietst door ons personeel. Deze zomer heeft het gemeente- en OCMW-personeel dus in totaal een uitstoot van 822 kilogram CO2 vermeden. Op jaarbasis zal dit meer dan één ton bedragen. Een mooi voorbeeld van hoe we samen toch het verschil kunnen maken”, zegt Coene.